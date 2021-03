Il nuovo Cts | un coordinatore e un unico portavoce

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) A parlare sarà una sola persona, così come a coordinare il lavoro del gruppo di esperti chiamato a dare valutazioni scientifico-sanitarie sulla pandemia da Covid in Italia. È nato ilCts, sulle ceneri del vecchio, con un’organizzazione stravolta rispetto al recente passato. A parlare sarà solamente il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, mentre a coordinare l’ordine dei lavori sarà Franco Locatelli.Cts: la composizione Le basi non cambiano, ma muta il sistema e la composizione per quel che riguarda tutti gli altri. La nuova organizzazione, come spiega il quotidiano La Repubblica, si baserà su tre punti fermi. Restano in carica tutti i nomi più “pesanti” del vecchio comitato: il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, quello del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli e il capo della ...