GF Vip 5 | Gabriel Garko e Tommaso Zorzi beccati insieme | sarebbero inseparabili

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Cosa bolle in pentola tra? La “strana coppia”, come la definisce il settimanale “Chi”, sarebbe diventata letteralmente inseparabile e si è incontrata già diverse volte, sia a Roma che a Milano, città dove entrambi hanno diversi impegni lavorativi. A riprova di ciò, nel numero in edicola questa settimana, il giornale diretto da Alfonso Signorini pubblica delle foto inequivocabili dei due uominiin aeroporto e per le vie della capitale. Ma cosa sta succedendo esattamente? Sappiamo chesi sono visti per la prima volta nella Casa del Grande Fratello Vip 5 quando, nel corso di una delle prime puntate, l’attore piemontese entrò per incontrare la sua finta ex fidanzata Adua ...