Covid: ordinanza truffa dpi, ‘vasta rete appoggio in Italia ed estero per riciclare proventi' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Gli indagati usufruiscono di una vasta rete di appoggio in Italia e all'estero che consente di riciclare immediatamente i proventi dell'attività delittuosa, facendo rimbalzare le somme tra diversi continenti; questo consente al sodalizio di uscire indenne anche da azioni di recupero intentate direttamente dai soggetti truffati, come è accaduto alla Exor Sa”. Lo scrive il gip di Taranto Benedetto Ruberto nell'ordinanza cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari per 6 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alle truffe per le forniture di dispositivi di protezione individuale nei confronti della Protezione Civile del Lazio e di altre imprese, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. “L'attività ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Gli indagati usufruiscono di una vastadiine all'che consente diimmediatamente idell'attività delittuosa, facendo rimbalzare le somme tra diversi continenti; questo consente al sodalizio di uscire indenne anche da azioni di recupero intentate direttamente dai soggettiti, come è accaduto alla Exor Sa”. Lo scrive il gip di Taranto Benedetto Ruberto nell'cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari per 6 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alle truffe per le forniture di dispositivi di protezione individuale nei confronti della Protezione Civile del Lazio e di altre imprese, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. “L'attività ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ordinanza Coronavirus, il territorio di Cariati verso la "zona rossa" ... con la responsabile dell'unità di crisi regionale per l'emergenza Covid e con la Prefettura, tra qualche ora il presidente facente funzione della Regione firmerà la nuova ordinanza. La sindaca si ...

Sardegna bianca: nuova ordinanza per inasprimento controlli E' attesa in giornata l'adozione di una nuova ordinanza da parte della Regione Sardegna, unica in zona bianca in tutta Italia, per inasprire i ...con un certificato di avvenuta vaccinazione anti - Covid ...

Emergenza Coronavirus 412 - Ordinanza n. 2/2021 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - 15 Marzo 2021 ANCI LOMBARDIA Covid: ordinanza truffa dpi, ‘vasta rete appoggio in Italia ed estero per riciclare proventi’ Lo scrive il gip di Taranto Benedetto Ruberto nell’ordinanza cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari per 6 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alle truffe per le ...

Pitta chiude i parchi giochi È stata firmata poco fa dal sindaco Giuseppe Pitta un'ordinanza con cui dispone nuovi provvedimenti restrittivi a contrasto della diffusione del Coronavirus sul territorio cittadino. In particolare, ...

