Centinaio: Bene la candidatura Unesco al rito caffè espresso (Di mercoledì 17 marzo 2021) – “Non solo un rito, ma una vera e propria identità nazionale. Bene la candidatura del nostro caffè espresso da parte del Mipaaf a patrimonio culturale immateriale dell’umanità”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio commenta la conclusione odierna dell’istruttoria delle candidature del “rito del caffè espresso italiano tradizionale” e in subordine della “Cultura del caffè espresso napoletano”. “Un esempio perfetto – conclude Centinaio – di come il Made in Italy si faccia anche con il know how. L’Italia non produce caffè, ma gli italiani sono i migliori nella cultura del berlo e della socialità legata ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) – “Non solo un, ma una vera e propria identità nazionale.ladel nostroda parte del Mipaaf a patrimonio culturale immateriale dell’umanità”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marcocommenta la conclusione odierna dell’istruttoria delle candidature del “delitaliano tradizionale” e in subordine della “Cultura delnapoletano”. “Un esempio perfetto – conclude– di come il Made in Italy si faccia anche con il know how. L’Italia non produce, ma gli italiani sono i migliori nella cultura del berlo e della socialità legata ...

