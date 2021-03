Cast e personaggi di The One – La Coppia Quasi Perfetta, il thriller sci-fi Netflix su amore e genetica (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha un intreccio elegante che conquista sin dal primo episodio, la serie The One – La Coppia Quasi Perfetta (questo l’improbabile titolo tradotto in italiano), appena rilasciata ed entrata subito nella top10 delle più viste su Netflix in Italia. Ambientata a Londra, The One – La Coppia Quasi Perfetta è la storia di una genetista, Rebecca, che insieme ad un collega biologo molecolare, Jamie, trova la formula per la ricerca del vero amore attraverso l’analisi del DNA: la loro teoria è che esista una sola anima gemella per ciascuno e che il match perfetto sia scritto nel corredo genetico degli esseri umani, basta raccogliere i dati in un enorme database per cercare le combinazioni giuste. Ma dopo che questa invenzione, con le sue discutibili ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha un intreccio elegante che conquista sin dal primo episodio, la serie The One – La(questo l’improbabile titolo tradotto in italiano), appena rilasciata ed entrata subito nella top10 delle più viste suin Italia. Ambientata a Londra, The One – Laè la storia di una genetista, Rebecca, che insieme ad un collega biologo molecolare, Jamie, trova la formula per la ricerca del veroattraverso l’analisi del DNA: la loro teoria è che esista una sola anima gemella per ciascuno e che il match perfetto sia scritto nel corredo genetico degli esseri umani, basta raccogliere i dati in un enorme database per cercare le combinazioni giuste. Ma dopo che questa invenzione, con le sue discutibili ...

