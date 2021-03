Casamonica | in 26 a rischio processo per associazione mafiosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Sono 26 gli esponenti del clansui quali la Procura di Roma ha chiuso le indagini e che quindi rischiano di andare a. Le accuse vanno dall'di stampo mafioso all'estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Nell'ambito dell'inchiesta, condotta dal procuratore di Roma Michele Prestipino e dal pm Edoardo De Santis, lo scorso giugno la Polizia di Stato ha arrestato una ventina di persone e sequestrato beni per 20 milioni di euro tra cui una villa con piscina in via Roccabernarda, di Guerrino. Nell'inchiesta ci sono fra gli altri i nomi di Gelsomina Di Silvio, detta ‘Silvana' e ritenuta dagli inquirenti organizzatrice, Guerrinoe la moglie Sonia, Ferruccio e Giuseppe. Agli indagati viene ...