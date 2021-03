Bayern Monaco - Lazio 2 - 1 | gol e highlights

(Di giovedì 18 marzo 2021) La sintesi della vittoria per 2 - 1 delnel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: gol di Lewandowski, Choupo - Moting e Parolo. I bavaresi avanzano ai quarti.

Francesco Acerbi ha parlato nel post partita del match di Champions League della Lazio contro il: ecco le sue ...Commenta per primo il difensore della Lazio, Francesco Acerbi ha parlato a Sky Sport al termine della partita persa per 2 - 1 contro ilnel ritorno degli ottavi di Champions League che è costato l'eliminazione ai suoi: TESTA ALTA - 'Abbiamo chiuso a testa alta, bene l'approccio, buonissima partita di squadra che ci è ...L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport al termine della partita persa per 2-1 contro il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions League che è costato l’eliminazione ...Le parole di mister Inzaghi al termine della gara tra Lazio e Bayern Monaco che ha sancito l'eliminazione dei biancocelesti dalla Champions ...