Arisa lasciata dal fidanzato Di Carlo | svela i retroscena della rottura

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Brutto periodo per, dal punto di vista sentimentale, in seguito alla fine,sua storia d’amore con Andrea Di, con il quale, avrebbe dovuto convolare a nozze a Settembre prossimo. La vitanota cantante, è in questo momento, spaccata a metà, da una parte, gli innumerevoli successi professionali, culminati con la sua partecipazione a Sanremo , e dall’altra, la delusione per la fine di un rapporto, che seppure era nato da pochi mesi, sembrava stesse andando a gonfie vele. Ma cosa è successo tra i due fidanzati? E’ stato Di, a decidere di chiudere il rapporto, confessando in una intervista al settimanale ‘Gente’: ” Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come. Non accetto ...