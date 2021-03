Un piatto di pasta la sera? Combatte l’insonnia e non fa ingrassare (Di martedì 16 marzo 2021) Il coronavirus si è insinuato nelle nostre vite su tutti i fronti, alterando abitudini, ritmi e qualità del sonno. Da quando è iniziata la pandemia (oramai più di un anno fa), il 63% degli italiani lamenta insonnia e ansia e si definisce "molto o abbastanza stressato", mentre il 43% è consapevole di vivere in "un livello massimo di stress" secondo un'indagine condotta dalI`Istituto Piepoli per conto del Consiglio nazionale dell`Ordine degli psicologi. Ma una buona notizia c`è: un aiuto può arrivare dall`alimentazione. In particolare, mangiare pasta a cena fa bene, rilassa, facilita il sonno e se mangiata nella giusta porzione e con i giusti condimenti non fa ingrassare, anzi fa dimagrire (notizia utile in tempi in cui palestre e centri sportivi sono chiusi e l`attività fisica è ridotta).Dagli anni Sessanta ad oggi, una vasta letteratura scientifica, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 marzo 2021) Il coronavirus si è insinuato nelle nostre vite su tutti i fronti, alterando abitudini, ritmi e qualità del sonno. Da quando è iniziata la pandemia (oramai più di un anno fa), il 63% degli italiani lamenta insonnia e ansia e si definisce "molto o abbastanza stressato", mentre il 43% è consapevole di vivere in "un livello massimo di stress" secondo un'indagine condotta dalI`Istituto Piepoli per conto del Consiglio nazionale dell`Ordine degli psicologi. Ma una buona notizia c`è: un aiuto può arrivare dall`alimentazione. In particolare, mangiarea cena fa bene, rilassa, facilita il sonno e se mangiata nella giusta porzione e con i giusti condimenti non fa, anzi fa dimagrire (notizia utile in tempi in cui palestre e centri sportivi sono chiusi e l`attività fisica è ridotta).Dagli anni Sessanta ad oggi, una vasta letteratura scientifica, ...

Advertising

RaiNews : Gli Stati Uniti sono diventati i maggiori consumatori mondiali di pasta italiana, fuori dai confini nazionali sorpa… - ch3noia : Non ho mai visto le mie coinqui mangiare un piatto di pasta , inizio a pensare di essere io quella anormale - foodlover913 : RT @gamberoblu: Ad una #amatriciana non si può resistere ?? #Food #piatto #primo #pasta #Italy #italianfood - rominaleone8 : RT @gamberoblu: Ad una #amatriciana non si può resistere ?? #Food #piatto #primo #pasta #Italy #italianfood - leon_patrizia : RT @gamberoblu: Ad una #amatriciana non si può resistere ?? #Food #piatto #primo #pasta #Italy #italianfood -