Si può andare a trovare amici e parenti in zona rossa? Regole e divieti validi fino a Pasqua (Di martedì 16 marzo 2021) L'Italia per almeno due settimane sarà tutta "colorata" di arancione e rosso. Nei territori in fascia rossa (anche nel Lazio) la maggior parte delle attività sono chiuse, gli spostamenti sono vietati anche all'interno del Comune se non per comprovate esigenze e gli studenti sono tutti alle prese con la didattica a distanza. Una zona rossa sulla "carta", ma un lockdown a tutti gli effetti che sembra riportarci indietro di un anno fa, quando tutto è iniziato. Ma cosa si può fare in zona rossa? Si possono andare a trovare amici e parenti? Cerchiamo di fare chiarezza. Leggi anche: Si può andare a correre in zona rossa? Tutte le Regole per sport e attività motoria

