Serie B | l’Empoli la spunta nel finale contro un Pordenone in 10 Il Monza torna secondo da solo

Si sono concluse le gare delle 19.00 in Serie B, valevoli per la 29a giornata del campionato cadetto. l'Empoli la spunta nel finale grazie a un autogol contro il Pordenone, ospiti in 10 uomini dal 6? del primo tempo. Il Monza approfitta del ko del Venezia e del pari della Salernitana e battendo la Reggiana 2-0 torna al secondo posto da solo. Ecco tutti i risultati delle 19.00: Chievo-Frosinone 0-0 Monza-Reggiana 2-0 Cittadella-Salernitana 0-0 Empoli-Pordenone 1-0 Brescia-Reggina 1-0 CLASSIFICA: Empoli 56 Monza 50 Lecce 49 Salernitana 48 Venezia 46 Cittadella 45 Chievo 43 Spal 42 Pisa 40 Brescia 39 Frosinone 38 Reggina 36 Vicenza 35 Cremonese ...

