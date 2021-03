Roma | due ventenni violano il coprifuoco… per rubare in un cantiere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 marzo 2021) La seconda notte di zona rossa due ragazzini hanno ben pensato di violare il coprifuoco e tentare il furto in un. E’ accaduto proprio questa notte, in via Lariano, nel quartiere Salario-Trieste: due cittadini romeni (di 20 e 25 anni) si sono intrufolati in unstradale, forzando la recinzione, ed hanno iniziato a caricare sui carrelli serramenti in alluminio e utensili da lavoro. Leggi anche:, operai rompono una tubatura, grande fuga di gas: ecco cosa sta succedendo (FOTO) Fortunatamente una pattuglia dei Carabinieri del Comando Stazione diViale Libia era in transito sulla strada ed ha beccato i due ladruncoli sul fatto. Intervenuti, i militari hanno arrestato i due ragazzi portandoli in caserma in attesa del rito direttissimo; i materiali sono stati restituiti ai titolari della ditta che ...