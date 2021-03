Microsoft rilascia un tool per risolvere vulnerabilità Exchange (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo gli attacchi ampiamente documentati dei giorni scorsi . Non è ancora disponibile una vera e propria patch ma Microsoft non ha voluto perdere tempo ulteriore. In attesa di un pacchetto di aggiornamento definitivo (previsto ad Aprile), Microsoft atraverso un tool, un “Exchange On-premise Mitigation tool” , risolve le gravi vulnerabilità emerse nelle settimane scorse. Exchange On-premise Mitigation tool “Abbiamo lavorato attivamente con i clienti attraverso i nostri team di assistenza clienti, hoster di terze parti e rete di partner per aiutarli a proteggere i loro ambienti e rispondere alle minacce associate dai recenti attacchi locali di Exchange Server”. “Sulla base di questi impegni ci siamo resi conto che era ... Leggi su helpmetech (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo gli attacchi ampiamente documentati dei giorni scorsi . Non è ancora disponibile una vera e propria patch manon ha voluto perdere tempo ulteriore. In attesa di un pacchetto di aggiornamento definitivo (previsto ad Aprile),atraverso un, un “On-premise Mitigation” , risolve le graviemerse nelle settimane scorse.On-premise Mitigation“Abbiamo lavorato attivamente con i clienti attraverso i nostri team di assistenza clienti, hoster di terze parti e rete di partner per aiutarli a proteggere i loro ambienti e rispondere alle minacce associate dai recenti attacchi locali diServer”. “Sulla base di questi impegni ci siamo resi conto che era ...

