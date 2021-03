Marc Marquez: test day a Barcellona con la Honda RC213V - S stradale (Di martedì 16 marzo 2021) L'inizio della stagione 2021 del Motomondiale è alle porte e i piloti sono prontissimi a scendere in pista per il primo round sul circuito di Losail, il 28 marzo. Ancora non è stata confermata la ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) L'inizio della stagione 2021 del Motomondiale è alle porte e i piloti sono prontissimi a scendere in pista per il primo round sul circuito di Losail, il 28 marzo. Ancora non è stata confermata la ...

Advertising

infoitsport : Marc Marquez, si avvicina il rientro: la Honda ha una certezza - infoitsport : MotoGP. Marc Marquez: eccolo in pista, finalmente - infoitsport : MotoGP: Marc Marquez è in pista a Barcellona! - TeoBellan : Marc Marquez in pista a Montmelò con la Honda RC213V-S. Lo vedremo in gara in Qatar? A questo punto non va escluso… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | @marcmarquez93 in pista a Barcellona con la RC213V-S [VIDEO] - -