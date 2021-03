Makari, chi è Ester Pantano | Carriera e vita privata della giovane attrice (Di martedì 16 marzo 2021) Ester Pantano è una delle attrici della fiction ‘Makari’, il cui protagonista è Claudio Gioè. Ecco qualche curiosità in più su di lei. Nella nuova miniserie Rai, che ieri 15 marzo 2021 ha avuto altissimi livelli di share, la giovane attrice interpreta il ruolo di Suleima. Si tratta di una studentessa di architettura di cui si innamora Saverio Lamanna, giornalista che si è ritrovato improvvisamente in disgrazia proprio all’apice del suo successo. Ester ha alle spalle una serie di pellicole e di progetti televisivi, a cui ha magistralmente preso parte, oltre ad un’ottima formazione cinematografica. La Carriera di Ester Pantano Nata a Catania il 20 giugno 1990, Ester ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 16 marzo 2021)è una delle attricifiction ‘’, il cui protagonista è Claudio Gioè. Ecco qualche curiosità in più su di lei. Nella nuova miniserie Rai, che ieri 15 marzo 2021 ha avuto altissimi livelli di share, lainterpreta il ruolo di Suleima. Si tratta di una studentessa di architettura di cui si innamora Saverio Lamanna, giornalista che si è ritrovato improvvisamente in disgrazia proprio all’apice del suo successo.ha alle spalle una serie di pellicole e di progetti televisivi, a cui ha magistralmente preso parte, oltre ad un’ottima formazione cinematografica. LadiNata a Catania il 20 giugno 1990,...

Advertising

Raiofficialnews : “Quella che fa Saverio Lamanna è un’indagine su se stesso, ritornando nella sua terra con l’occhio di chi è andato… - Manulamanu4 : Sei sul pullman squilla il telefono con la tua nuova suoneria #Makari e tu invece di rispondere ti guardi intorno… - ilgiomba : Adoro chi sta ringraziando #Zorzi degli #ascoltitv di ieri sera e non si rende conto che Makari, su Raiuno, ha fatt… - katyschova : RT @IlVoloversInter: Chi sa la storia nu poco curiosa, nu poco scuntrusa che parla d’amore Per le tradizioni, per le mie radici, ma Makari… - Johanailvolover : RT @IlVoloversInter: Terra di saggi e terra di stolti gente che il cuore lo prende e lo dona chi viene in Sicilia piange due volte Màkari è… -