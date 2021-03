Live Real Madrid-Atalanta 2-0 | Sergio Ramos infallibile ?dal dischetto del rigore

(Di martedì 16 marzo 2021) L'va a caccia dell'impresa. Ai bergamaschi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ripartono dalla sconfitta per 1-0 maturata all'andata. Gasperini ha...

mapivi63 : RT @fanpage: #RealMadridAtalanta, l'arbitro fischia la fine del primo tempo con Muriel davanti alla porta - giomo2 : RT @fanpage: #RealMadridAtalanta, l'arbitro fischia la fine del primo tempo con Muriel davanti alla porta - fanpage : #RealMadridAtalanta, l'arbitro fischia la fine del primo tempo con Muriel davanti alla porta - infoitsport : Real Madrid-Atalanta 0-0, il risultato in diretta LIVE - Danilo_Siro : Il Real era quotato 2.25 se non ci avete puntato mentite, dai. E con questo risultato è il momento di puntare qualcosa live sulla dea -

MADRID - ATALANTA 2 - 034' Benzema, 59' rig. Sergio RamosMADRID (3 - 5 - 2): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Vazquez, Valverde, Kroos, Modric, Mendy; Benzema, Vinicius. All.Gasperini ha detto che la sua squadra non cambierà il suo modo di giocare nonostante l'avversario. Non c'è lo squalificato Freuler: Pasalic scala a centrocampo e fa spazio a Pessina e ...Al 60' il Real Mardid raddoppia e mette spalle al muro l'Atalanta. L'Atalanta perde un brutto pallone a centrocampo, ne approfitta Vinicius che punta Toloi e conquista un calcio di rigore. Dal ...Riprende la Champions con le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri.