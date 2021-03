La pensionata 80enne sposa il compagno di 35 anni | “Mi sposa per amore | non sta con me per soldi”

LucaVettraino : Donna 80enne sposa 35enne: “Non sta con me per i soldi” - esterlabona : @georginaladiva buonanotte ultra 80enne pensionata?? -

Ultime Notizie dalla rete : pensionata 80enne

Fanpage.it

Fino a ieri, quando la moglienon ventilava più in maniera sufficiente. Respirava male. ... Laoriginaria di Olevano sul Tusciano andava trasferita in ospedale. A sirene spiegate, con ...SENIGALLIA - Ha chiesto i danni al Comune unasenigalliese, inciampata in una buca creata da un sampietrino sconnesso. Cadendo a terra si è ... Erano le 10 quando la, camminando, ha ...Stava percorrendo la Provinciale per San Pietro Val Lemina, in direzione Pinerolo, quando ha tamponato un camioncino fermo a bordo strada di fronte all’attività di un fabbro. L’urto non ha lasciato sc ...Tesimonianza in aula dell’80enne che ha denunciato un uomo che abita nella nostra città. L’accusa è di circonvenzione anche se la donna non è inabile. Oltre 15mila euro prosciugati ...