La lettera di Adriano Celentano a sostegno di Fabrizio Corona (Di martedì 16 marzo 2021) Asia Argento, Belen Rodriguez anche Adriano Celentano si è schierato dalla parte di Fabrizio Corona Anche Adriano Celentano si è schierato dalla parte di Fabrizio Corona dopo la notizia del suo arresto. “Caro Fabrizio – scrive su Instagram il cantautore – anch’io, come chiunque abbia potuto vedere la scena straziante trasmessa da Giletti, sono rimasto profondamene colpito nel vedere il dolore e la disperazione di una madre che, aggrappata alla tua giacca, piangeva e ti supplicava di stare calmo. Un dolore così grande che pareva uscire dallo schermo, quasi come a sciogliere una lacrima di chissà quanta gente ti stava guardando. E mentre anch’io, a fatica, cercavo di fermare la mia, di lacrima, tutto ad un tratto, come un fulmine a ciel ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 marzo 2021) Asia Argento, Belen Rodriguez anchesi è schierato dalla parte diAnchesi è schierato dalla parte didopo la notizia del suo arresto. “Caro– scrive su Instagram il cantautore – anch’io, come chiunque abbia potuto vedere la scena straziante trasmessa da Giletti, sono rimasto profondamene colpito nel vedere il dolore e la disperazione di una madre che, aggrappata alla tua giacca, piangeva e ti supplicava di stare calmo. Un dolore così grande che pareva uscire dallo schermo, quasi come a sciogliere una lacrima di chissà quanta gente ti stava guardando. E mentre anch’io, a fatica, cercavo di fermare la mia, di lacrima, tutto ad un tratto, come un fulmine a ciel ...

Advertising

Adnkronos : Fabrizio #Corona, la lettera di Adriano #Celentano - zazoomblog : Adriano Celentano scrive una lettera a Corona e prende le sue difese: “Punizione spropositata” - #Adriano… - MrLyJay : RT @fanpage: La lettera di Adriano Celentano a Fabrizio Corona. - zazoomblog : Adriano Celentano scrive una lettera a Fabrizio Corona: “Un dolore così grande che pareva uscire dallo schermo” (Fo… - redfox78312431 : @fanpage condivido in tutto e per tutto la lettera di Adriano, che giustamente non trascura le innumerevoli cazzate… -