Elisa Isoardi fortemente corteggiata da Guglielmotti dichiara | “abbandono qui”

Finalmente, è andata in onda ieri, la prima puntata del reality 'L'isola dei famosi', attesissimo dai telespettatori, dato che, l'anno scorso, non è potuto andare in onda, a causa della pandemia, che era appena scoppiata. La conduttrice di questa edizione, la bella e brava Ilary Blasi, dopo aver presentato tutti i naufraghi, e dopo aver assistito al lancio dall'elicottero, di qualcuno dei concorrenti, li ha fatti entrare nella palapa, nella quale inizierà la loro avventura, e nella quale, faranno le loro nomination puntata dopo puntata. Isola dei famosi, Elisa Isoardi corteggiata da Guglielmotti dichiara: " Io abbandono qua" Nella presentazione dei naufraghi, la conduttrice, ha mandato in onda una clip, nella quale,il Visconte Ferdinando ...

