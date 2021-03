Elisa canta in un Colosseo deserto per Save The Children (Di martedì 16 marzo 2021) In un Colossero deserto, l’esibizione emozionante della cantante Elisa per omaggiare Save The Children tra musica e parole Elisa e il Colosseo: il contrasto forte tra una voce tenue che irrompe in un luogo storico e deserto. È questo il modo scelto da Elisa, ambasciatrice di Save the Children, per chiedere al mondo di non dimenticare i bambini che continuano a perdere la vita nel conflitto in Siria. Mentre era circondata da candele accese sul palco e due musicisti, Elisa ha iniziato a cantare i suoi brani, emozionando tra tutti con “Promettimi”. Sul palco anche l’attrice undicenne Cristina Magnotti che ha recitato un monologo scritto dall’autrice Simona Angioni, tratto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 marzo 2021) In un Colossero, l’esibizione emozionante dellanteper omaggiareThetra musica e parolee il: il contrasto forte tra una voce tenue che irrompe in un luogo storico e. È questo il modo scelto da, ambasciatrice dithe, per chiedere al mondo di non dimenticare i bambini che continuano a perdere la vita nel conflitto in Siria. Mentre era circondata da candele accese sul palco e due musicisti,ha iniziato are i suoi brani, emozionando tra tutti con “Promettimi”. Sul palco anche l’attrice undicenne Cristina Magnotti che ha recitato un monologo scritto dall’autrice Simona Angioni, tratto ...

