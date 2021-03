Dai 15 euro dell’Emilia-Romagna ai 45 del Piemonte, la giungla dei prezzi dei test rapidi Regione per Regione (Di martedì 16 marzo 2021) Da Nord a Sud, l’Italia si divide sui tamponi antigenici. Diventati cruciali dopo il via libera del Ministero della Salute il 29 settembre 2020 – che ne ha autorizzato l’uso anche al di fuori degli aeroporti – a oggi non tutte le amministrazioni hanno ancora stipulato accordi per calmierare i prezzi o per renderli accessibili ai cittadini nelle farmacie. Come specificato a Open da Invitalia (l’agenzia nazionale gestita da Domenico Arcuri, ex super commissario all’emergenza Covid), gli accordi sui prezzi sono stati lasciati in capo alle singole giunte – anche, e soprattutto, a causa degli equilibri già delicati tra potere regionale e statale sul settore della sanità. Il tampone rapido – meno sensibile di quello molecolare, ma estremamente più veloce – si è pian piano imposto come sistema privilegiato per il controllo dei casi positivi in molti ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Da Nord a Sud, l’Italia si divide sui tamponi antigenici. Diventati cruciali dopo il via libera del Ministero della Salute il 29 settembre 2020 – che ne ha autorizzato l’uso anche al di fuori degli aeroporti – a oggi non tutte le amministrazioni hanno ancora stipulato accordi per calmierare io per renderli accessibili ai cittadini nelle farmacie. Come specificato a Open da Invitalia (l’agenzia nazionale gestita da Domenico Arcuri, ex super commissario all’emergenza Covid), gli accordi suisono stati lasciati in capo alle singole giunte – anche, e soprattutto, a causa degli equilibri già delicati tra potere regionale e statale sul settore della sanità. Il tampone rapido – meno sensibile di quello molecolare, ma estremamente più veloce – si è pian piano imposto come sistema privilegiato per il controllo dei casi positivi in molti ...

