Covid, ordinanza di Giani. «Seravezza in zona rossa da giovedì». E tutta Versilia verso il lockdown (Di martedì 16 marzo 2021) «E' una misura che abbiamo concordato con il sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella - spiega il presidente Giani - a seguito della crescita di contagi riscontrata anche nella giornata di oggi. Seravezza è il secondo Comune di quest'area, dopo Viareggio, a dover prendere atto del peggioramento della curva» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 marzo 2021) «E' una misura che abbiamo concordato con il sindaco diRiccardo Tarabella - spiega il presidente- a seguito della crescita di contagi riscontrata anche nella giornata di oggi.è il secondo Comune di quest'area, dopo Viareggio, a dover prendere atto del peggioramento della curva» L'articolo proviene da Firenze Post.

