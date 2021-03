**Covid: Enel X, in zone rosse scendono spostamenti, Lazio -28%** (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Il Lazio è la Regione che si è maggiormente fermata, con un -28% rispetto alla settimana precedente e -22% rispetto a gennaio-febbraio 2020. Nonostante questo, nessuna regione registra cali paragonabili al lockdown di marzo/aprile/maggio 2020. Il numero di spostamenti è infatti ancora più che doppio in rispetto a quel periodo. E’ quanto rilevato da ‘City Analytics – Mappa di mobilità’ la soluzione di Enel X e Here Technologies che, a partire dall’analisi dei Big Data, stima tra gli altri la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Ilè la Regione che si è maggiormente fermata, con un -28% rispetto alla settimana precedente e -22% rispetto a gennaio-febbraio 2020. Nonostante questo, nessuna regione registra cali paragonabili al lockdown di marzo/aprile/maggio 2020. Il numero diè infatti ancora più che doppio in rispetto a quel periodo. E’ quanto rilevato da ‘City Analytics – Mappa di mobilità’ la soluzione diX e Here Technologies che, a partire dall’analisi dei Big Data, stima tra gli altri la variazione deglie dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

