Carlotta, dopo il Gf Vip cambia look da Federico Fashion Style: perfetta col carrè (Di martedì 16 marzo 2021) L’ex concorrente di Temptation Island e Grande Fratello Vip, Carlotta Dell’Isola ha cambiato totalmente look, grazie al suo amico Federico Fashion Style. Il post di Carlotta Dell’Isola Lei è stata protagonista di due reality di Canale 5: prima Temptation Island, in coppia con Nello Sorrentino, e in seguito il Grande Fratello Vip. Carlotta Dell’Isola, 27enne di Anzio, ha raggiunto la notorietà in poco tempo ed è diventata notissima sui social. Durante il periodo di permanenza nella Casa, il suo storico compagno ha voluto chiedere la sua mano. Qualche giorno, Carlotta, ha deciso di cambiare radicalmente look. Addio ai suoi lunghi capelli biondi. Un taglio netto e deciso fatto dal suo ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 16 marzo 2021) L’ex concorrente di Temptation Island e Grande Fratello Vip,Dell’Isola hato totalmente, grazie al suo amico. Il post diDell’Isola Lei è stata protagonista di due reality di Canale 5: prima Temptation Island, in coppia con Nello Sorrentino, e in seguito il Grande Fratello Vip.Dell’Isola, 27enne di Anzio, ha raggiunto la notorietà in poco tempo ed è diventata notissima sui social. Durante il periodo di permanenza nella Casa, il suo storico compagno ha voluto chiedere la sua mano. Qualche giorno,, ha deciso dire radicalmente. Addio ai suoi lunghi capelli biondi. Un taglio netto e deciso fatto dal suo ...

