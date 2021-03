Bridgerton 2: iniziate le riprese della seconda stagione (Di martedì 16 marzo 2021) Bridgerton 2: sono iniziate le riprese della seconda stagione che avrà come protagonista Anthony Bridgerton. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 16 marzo 2021)2: sonoleche avrà come protagonista Anthony. Tvserial.it.

Advertising

zazoomblog : Bridgerton 2 riprese iniziate: quando esce e nuova attrice protagonista - #Bridgerton #riprese #iniziate: - edo_daniele : Non essere triste per la zona rossa. Sorridi perché le riprese della s2 di #Bridgerton sono appena iniziate. - labiosdefresa00 : e se avevamo ancora dubbi ora non ne abbiamo più perchè sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagio… - badtasteit : #Bridgerton 2: le riprese sono iniziate, ecco le prime foto dal set della seconda stagione -