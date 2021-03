Borse di Prada: così la dirigente di Zingaretti ha svenduto la Regione Lazio sui rifiuti (Di martedì 16 marzo 2021) Borse di Prada, bracciali di Cartier, viaggi di piacere: era questo, ma non solo, il prezzo, secondo il gip di Roma che ne ha disposto l’arresto con l’accusa di corruzione, per il quale Flaminia Tosini, superdirigente di Zingaretti in Regione Lazio come responsabile del settore rifiuti e vicina al Pd, ha svenduto il suo ruolo istituzionale a favore di Valter Lozza, proprietario della discarica di Monte Carnevale, amministratore delle società ‘Ngr Srl’ e ‘Mad Srl’ e considerato il re della monnezza laziale. Il gip romano Annalisa Marzano che ha autorizzato gli arresti domiciliari della Tosini e di Lozza, su richiesta dei procuratori aggiunti Paolo Ielo e Nunzia D’Elia, definisce la Tosini, nell’ordinanza di custodia cautelare, astuta e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021)di, bracciali di Cartier, viaggi di piacere: era questo, ma non solo, il prezzo, secondo il gip di Roma che ne ha disposto l’arresto con l’accusa di corruzione, per il quale Flaminia Tosini, superdiincome responsabile del settoree vicina al Pd, hail suo ruolo istituzionale a favore di Valter Lozza, proprietario della discarica di Monte Carnevale, amministratore delle società ‘Ngr Srl’ e ‘Mad Srl’ e considerato il re della monnezza laziale. Il gip romano Annalisa Marzano che ha autorizzato gli arresti domiciliari della Tosini e di Lozza, su richiesta dei procuratori aggiunti Paolo Ielo e Nunzia D’Elia, definisce la Tosini, nell’ordinanza di custodia cautelare, astuta e ...

