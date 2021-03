Bianchi: “Abbiamo di fronte un anno costituente, un anno in cui dobbiamo essere capaci di valorizzare al massimo la nostra scuola” (Di martedì 16 marzo 2021) Un “Patto per l’Istruzione e la Formazione” per mettere la scuola al centro del Paese, per farne il motore dello sviluppo e dell’eguaglianza sociale. Lo ha proposto il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, che oggi ha incontrato i Sindacati sia a livello confederale che di comparto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) Un “Patto per l’Istruzione e la Formazione” per mettere laal centro del Paese, per farne il motore dello sviluppo e dell’eguaglianza sociale. Lo ha proposto il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio, che oggi ha incontrato i Sindacati sia a livello confederale che di comparto. L'articolo .

Advertising

AleMiglioz : RT @MIsocialTW: 'Abbiamo di fronte un anno costituente, un anno in cui dobbiamo essere capaci di valorizzare al massimo la nostra scuola”… - infoitinterno : Covid, Bianchi: “Le scuole non hanno mai chiuso. Lavoriamo per tornare in presenza. Abbiamo fiducia negli insegnant… - elvcastellaneta : RT @Codirp_: Codirp oggi all’incontro con il Ministro Bianchi un patto per la scuola al centro. Dad non è replica di didattica in presenza… - GrazTo : RT @Codirp_: Codirp oggi all’incontro con il Ministro Bianchi un patto per la scuola al centro. Dad non è replica di didattica in presenza… - cigna69 : RT @Codirp_: Codirp oggi all’incontro con il Ministro Bianchi un patto per la scuola al centro. Dad non è replica di didattica in presenza… -