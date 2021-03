Atalanta, è la tua notte Real. Ma per i quarti serve l’impresa in Spagna (Di martedì 16 marzo 2021) Real favorito dopo il successo 1-0 nella sfida di andata. Zidane recupera Benzema ma la Dea non ha pressioni e Gasperini è senza paura Le motivazioni, la voglia ma anche la spensieratezza di aver già ottenuto il traguardo del passaggio alla fase ad eliminazione diretta di Champions. L’ostacolo sulla strada per i quarti è un muro bianco, ma l’Atalanta di Gasperini ha abituato a partite incredibili e rimonte impreviste. L’Europa non è la Serie A, ma la Dea sbarca a Madrid con coraggio e quel pizzico di incoscienza decisivo per sperare nell’impossibile. Ovvero eliminare il Real stellare che all’andata fu imbrigliato dai nerazzurri, colpiti da un’espulsione discutibile in avvio e affondati da un gol nel finale di Mendy. La sconfitta non ha ridimensionato la Dea, anzi: ha dato ancora più stimoli per il ritorno. Perché non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021)favorito dopo il successo 1-0 nella sfida di andata. Zidane recupera Benzema ma la Dea non ha pressioni e Gasperini è senza paura Le motivazioni, la voglia ma anche la spensieratezza di aver già ottenuto il traguardo del passaggio alla fase ad eliminazione diretta di Champions. L’ostacolo sulla strada per iè un muro bianco, ma l’di Gasperini ha abituato a partite incredibili e rimonte impreviste. L’Europa non è la Serie A, ma la Dea sbarca a Madrid con coraggio e quel pizzico di incoscienza decisivo per sperare nell’impossibile. Ovvero eliminare ilstellare che all’andata fu imbrigliato dai nerazzurri, colpiti da un’espulsione discutibile in avvio e affondati da un gol nel finale di Mendy. La sconfitta non ha ridimensionato la Dea, anzi: ha dato ancora più stimoli per il ritorno. Perché non ...

