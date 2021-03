Zverev critica il ranking ed è duro nei confronti di Federer (Di lunedì 15 marzo 2021) Alexander Zverev alza la voce alla vigilia del suo esordio nel 500 di Acapulco: “Non dovrei essere dietro Federer” Alexander Zverev si è espresso alla vigilia del suo esordio nel 500 di Acapulco. Suo avversario sarà il classe 2003 Carlos Alcaraz Garfia, una delle grandi promesse del tennis mondiale. Zverev conosce bene la sensazione di avere i riflettori puntati addosso fin dall’adolescenza. Il N.7 ATP ha infatti dato un consiglio al suo prossimo avversario: “La cosa più importante per lui è non stare a sentire a tutti i discorsi sul suo futuro, perché alla fine non potrà esserci un secondo Rafael Nadal o un secondo Roger Federer, si può essere soltanto sé stessi“. Ed è proprio su Federer che Zverev si è concentrato durante l’intervista. Attualmente ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) Alexanderalza la voce alla vigilia del suo esordio nel 500 di Acapulco: “Non dovrei essere dietro” Alexandersi è espresso alla vigilia del suo esordio nel 500 di Acapulco. Suo avversario sarà il classe 2003 Carlos Alcaraz Garfia, una delle grandi promesse del tennis mondiale.conosce bene la sensazione di avere i riflettori puntati addosso fin dall’adolescenza. Il N.7 ATP ha infatti dato un consiglio al suo prossimo avversario: “La cosa più importante per lui è non stare a sentire a tutti i discorsi sul suo futuro, perché alla fine non potrà esserci un secondo Rafael Nadal o un secondo Roger, si può essere soltanto sé stessi“. Ed è proprio suchesi è concentrato durante l’intervista. Attualmente ...

