Vaticano | illecito benedire le unioni di coppie omosessuali

(Di lunedì 15 marzo 2021) La Chiesa non dispone del potere di impartire la benedizione agay. A stabilirlo è la Congregazione della Dottrina della Fede, che ha risposto a un quesito sulla possibilità dile. “Non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso dellefra persone dello stesso sesso”, afferma la Congregazione. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, Papa Francesco “ha dato il suo assenso” alla pubblicazione della risposta sul tema delle. La puntualizzazione arriva dopo la diffusione di progetti e le proposte ...

BETTEROVMINE : non ho seriamente sentito al tg che il Vaticano considera illecito benedire le unioni gay, ditemi che non è vero - ilfaroonline : Il Vaticano: “Illecito benedire le coppie gay. Il matrimonio è solo tra uomo e donna” -

La Chiesa non ha il potere di benedire le unioni gay e il farlo è considerato. Il Vaticano mette la parola fine a una questione discussa ormai da diversi anni e, nonostante le aperture emerse nei due Sinodi sulla famiglia chiesti da Papa Francesco, chiude la porta ... Nonostante ultimamente stia facendo di tutto per disconoscere più di duemila anni di tradizione, oggi sembra che il Vaticano si ... La Chiesa non dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso: lo afferma la Congregazione della Dottrina della Fede rispondendo ad un quesito sul tema.