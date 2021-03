Tutti i segreti di “ZagarHollywood”

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 15 marzo 2021) Le tre regole di: “Devi cambiare il tuo nome”; “Devi cancellare la tua età”; “Devi annullare ogni rapporto con l’esterno compresa la tua famiglia”. LEGGI ANCHE > Zorzi all’Isola dei Famosi e non solo. Ecco la vera storia di un bel “sì” Per raccontare questa storia, dopo aver sentito un fiume di testimoni e testimonianze, dobbiamo partire da quelle che sono state le tre regole che hanno sconvolto o cambiato la vita di tanti personaggi famosi e non. C’è chi ha deciso di uscirne ed è tornato a camminare con le sue gambe che gli avevano strappato quando era un bambino. “Giornalettismo” racconta che è successo all’interno della vita, di un sistema, che ha governato per anni le vite di attori, attrici, comparse, cantanti, personaggi da reality, fotografi, direttori di giornali, lobbisti, imprenditori, manager reali e improvvisati, chirurghi estetici, ...