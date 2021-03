Ronaldo andava espulso? La risposta dell’ex arbitro fa chiarezza (Di lunedì 15 marzo 2021) Ronaldo ha deciso Cagliari e Juventus con una tripletta, secondo Casarin il portoghese non andava espulso per il fallo su Cragno Non si è ancora placata la polemica in seguito al duro scontro tra Cristiano Ronaldo e il portiere cagliaritano Cragno. L’episodio ha condizionato lo sviluppo della partita. Nella circostanza, il portoghese è stato ammonito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 marzo 2021)ha deciso Cagliari e Juventus con una tripletta, secondo Casarin il portoghese nonper il fallo su Cragno Non si è ancora placata la polemica in seguito al duro scontro tra Cristianoe il portiere cagliaritano Cragno. L’episodio ha condizionato lo sviluppo della partita. Nella circostanza, il portoghese è stato ammonito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

