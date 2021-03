Posti letto limitati in Campania, terapie intensive occupate al 78% (Di lunedì 15 marzo 2021) Nella Regione Campania i Posti letto sono sempre più limitati. Almeno secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il quale afferma che la situazione attuale negli ospedali è drammatica. INDICE DI OCCUPAZIONE NEGLI OSPEDALI – Con l’aumento dei positivi e di conseguenza dei pazienti, le strutture sanitarie stanno piano piano raggiungendo il loro limite. Soprattutto se L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Nella Regionesono sempre più. Almeno secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il quale afferma che la situazione attuale negli ospedali è drammatica. INDICE DI OCCUPAZIONE NEGLI OSPEDALI – Con l’aumento dei positivi e di conseguenza dei pazienti, le strutture sanitarie stanno piano piano raggiungendo il loro limite. Soprattutto se L'articolo

Advertising

TgrRai : RT @TgrCalabria: #Covid Alti i contagi in #Calabria: oggi 213 nuovi positivi e 4 vittime. A Cosenza saranno attivati 12 nuovi posti letto i… - rosalbaaggazio : RT @TgrCalabria: #Covid Alti i contagi in #Calabria: oggi 213 nuovi positivi e 4 vittime. A Cosenza saranno attivati 12 nuovi posti letto i… - DefenseMichel : RT @MinutemanItaly: Un lotto di vaccini Astrazeneca sospeso da somministrazione in Piemonte risulta autorizzato in Campania. Ed 'I posti le… - Musumeci_Angela : RT @giuslit: Scusate, ma #Letta chi? Quello che da Presidente del Consiglio completò la cura Monti sul taglio dei posti letto per abitante?… - TgrCalabria : #Covid Alti i contagi in #Calabria: oggi 213 nuovi positivi e 4 vittime. A Cosenza saranno attivati 12 nuovi posti… -