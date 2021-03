Laura Pausini candidata agli Oscar con “Io Sì (Seen) (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il Golden Globe, Laura Pausini punta all’Oscar con la canzone “Io Sì (Seen)”, colonna sonora del film “La Vita davanti a sè” Dopo aver vinto il Golden Globe, Laura Pausini è ora candidata anche agli Oscar nella categoria Miglior Canzone Originale con “Io Sì (Seen)”, dalla colonna sonora del film “La Vita davanti a sè”, per la regia di Edoardo Ponti e con protagonista Sophia Loren. “Io Sì (Seen)” è scritta da Diane Warren, ed è stata adattata in italiano da Niccolò agliardi e la stessa Pausini la quale, per accaparrarsi una delle statuette più ambite del cinema mondiale, dovrà battere la concorrenza di H.E.R. (“Fight For You”, dalla colonna sonora di “Judas ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il Golden Globe,punta all’con la canzone “Io Sì ()”, colonna sonora del film “La Vita davanti a sè” Dopo aver vinto il Golden Globe,è oraanchenella categoria Miglior Canzone Originale con “Io Sì ()”, dalla colonna sonora del film “La Vita davanti a sè”, per la regia di Edoardo Ponti e con protagonista Sophia Loren. “Io Sì ()” è scritta da Diane Warren, ed è stata adattata in italiano da Niccolòardi e la stessala quale, per accaparrarsi una delle statuette più ambite del cinema mondiale, dovrà battere la concorrenza di H.E.R. (“Fight For You”, dalla colonna sonora di “Judas ...

