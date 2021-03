La Lega alla Roma su Juve-Napoli | «Tutto regolare»

(Di lunedì 15 marzo 2021) Nella serata del 13 marzo laha inviato una letteraSerie A per chiedere delucidazioni sul rinvio dintus-, partita inizialmente riprogrammata per il 17 marzo e ora spostata al 7 aprile su richiesta dei due club coinvolti. Nella giornata di ieri è arrivata la risposta della Serie A, che ha sottolineato L'articolo

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA?? Controproposta della Roma alla Lega: 'Chiediamo il rinvio della partita contro il Napoli' - FBiasin : La #Roma scrive alla Lega e chiede spiegazioni sullo spostamento di #JuveNapoli. Mi pare legittimo. - capuanogio : La #Roma scrive alla Lega sul rinvio di #JuveNapoli: 'Le richieste devono essere presentate almeno 15 giorni prima… - bancijumping : @mruspandini Dovrebbe spettare alla Lega fermare la furia immigrazionista della sinistra, sono loro al Governo. - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: La Lega #SerieA risponde alla #Roma su Juve-Napoli: «Tutto regolare» -

Ultime Notizie dalla rete : Lega alla

Non è ancora arrivato il giorno delle loro nozze, che di solito siall'estate, ma tonno e ... È un pasto perfetto, graziecompletezza di nutrienti, garantiti dalla frutta secca, dal tonno ...... ILARIA CUCCHI ASSOLTA: "SE NE FACCIA UNA RAGIONE" Il giudice del tribunale di Milano ha deciso di non dare seguitoquerela del leader dellain quanto le parole di Ilaria Cucchi sono state ...(Teleborsa) - L'approvazione del Decreto Sostegno è in programma questa settimana, anche se manca ancora qualche aggiustamento sugli interventi, uno nodo che con tutta probabilità farà slittare ...Da interprete dello strumento a tastiera a compositrice. La nuova vita in musica di Stefania Graziani ha il sapore della libertà. Quella di creare, "giocare" con note e pentagramma con fantasia, talen ...