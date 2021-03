Dieci anni di guerra in Siria. La documentarista Zaina Erhaim: «Sono le donne e la comunità Lgbtq+ ad aver pagato il prezzo più alto» – L’intervista (Di lunedì 15 marzo 2021) In Tunisia era stato il sacrificio di Mohamed Bouazizi, datosi alle fiamme in protesta contro la crisi economica, ad accendere la miccia della rivoluzione tunisina e a dare il via alle Primavere arabe. In Siria, il 6 marzo 2011 la rabbia popolare era esplosa nella città dei Dara’a dopo che il regime di Bashar al-Assad aveva arrestato e torturato una quindicina di adolescenti che avevano scritto sui muri della scuola dei graffiti contro il governo: «Il popolo vuole rovesciare il regime». L’umiliazione e la rabbia trasformarono la città del sud della Siria nella culla della rivoluzione. E presto quella che sembrava una protesta provinciale, e circoscritta, si diffuse in tutto il Paese. Il 15 marzo manifestazioni scoppiarono anche nella capitale Damasco e ad Aleppo, le due più grandi città della Siria, segnando ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) In Tunisia era stato il sacrificio di Mohamed Bouazizi, datosi alle fiamme in protesta contro la crisi economica, ad accendere la miccia della rivoluzione tunisina e a dare il via alle Prime arabe. In, il 6 marzo 2011 la rabbia popolare era esplosa nella città dei Dara’a dopo che il regime di Bashar al-Assad aveva arrestato e torturato una quindicina di adolescenti che avevano scritto sui muri della scuola dei graffiti contro il governo: «Il popolo vuole rovesciare il regime». L’umiliazione e la rabbia trasformarono la città del sud dellanella culla della rivoluzione. E presto quella che sembrava una protesta provinciale, e circoscritta, si diffuse in tutto il Paese. Il 15 marzo manifestazioni scoppiarono anche nella capitale Damasco e ad Aleppo, le due più grandi città della, segnando ...

