Tommaso Zorzi sbotta contro Sainato (Di domenica 14 marzo 2021) Nelle ultime ore Tommaso Zorzi ha deciso che era ora di sbugiardare Gian Maria Sainato, un blogger che spesso è stato ospite nei programmi di Barbara D'Urso. Da quando l'influencer milanese è entrato al Grande Fratello, è stato oggetto di diversi attacchi da parte del blogger. Tutto è iniziato il 20 settembre scorso, quando Sainato ha accusato Zorzi di aver messo in giro voci sula sua omosessualità durante il programma in onda su MTV. Il 24enne aveva spiegato a Domenica Live di non essere alla ricerca di visibilità e pesava che Tommaso fosse suo amico. Ma durante un confessionale Tommaso avrebbe smentito. Venuto a sapere di questa vicenda, Tommaso Zorzi sui social ha scritto un post: "Ma quel tipo strano che si gira i salotti ...

