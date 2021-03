Serie C, Sudtirol-Imolese 4-0: biancorossi ok al “Druso” (Di domenica 14 marzo 2021) Sudtirol–Imolese si chiude al “Druso” con la vittoria degli altoatesini, i quali rafforzano la propria posizione in classifica a soli 2 punti dalla capolista Padova. Questa la cronaca dell’incontro. Il primo tempo Il primo spunto di cronaca arriva al 9? minuto, con Greco che dalla sinistra cerca e trova in area Tait, il giocatore biancorosso calcia in porta, ma la il pallone colpisce il palo alla sinistra di Siano, prima di finire sul fondo. Tre minuti più tardi Fischnaller riceve un ottimo pallone da sinistra e dal cuore dell’area avversaria prova a piazzare la sfera all’angolino, il suo tiro, però, è troppo centrale e lento, così che Siano può neutralizzare facilmente a terra il pallone. Con il Sudtirol a fare la partita e l’Imolese più concentrata nel difendersi che ad attaccare, si arriva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021)si chiude al “” con la vittoria degli altoatesini, i quali rafforzano la propria posizione in classifica a soli 2 punti dalla capolista Padova. Questa la cronaca dell’incontro. Il primo tempo Il primo spunto di cronaca arriva al 9? minuto, con Greco che dalla sinistra cerca e trova in area Tait, il giocatore biancorosso calcia in porta, ma la il pallone colpisce il palo alla sinistra di Siano, prima di finire sul fondo. Tre minuti più tardi Fischnaller riceve un ottimo pallone da sinistra e dal cuore dell’area avversaria prova a piazzare la sfera all’angolino, il suo tiro, però, è troppo centrale e lento, così che Siano può neutralizzare facilmente a terra il pallone. Con ila fare la partita e l’più concentrata nel difendersi che ad attaccare, si arriva ...

Advertising

PEFIORENTINA : Serie C Half Times Group A Pro Vercelli 0 Como 1 Group B Perugia 1 Carpi 0 Sudtirol 2 Imolese 0 Matelica 2 Padova 0 - CalcioPillole : Vitamina C ?? - Il punto sulla #SerieC - CIP Il Padova si aggiudica lo scontro diretto con il Perugia. Il Sudtirol… - gazzettamantova : Calcio serie C: il pareggio contro il Sudtirol - AltraMantova : #Calcio, #SerieC : il #Mantova nel finale pareggia con il Sudtirol - CorriereQ : Serie C, Mantova: pari di Guccione all’ultimo, col Sudtirol è 1-1 -