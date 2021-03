Samsung Galaxy A82: scheda tecnica e data di uscita (Di domenica 14 marzo 2021) Il nuovo medio gamma di Samsung Galaxy A82 presto in arrivo, scopriamo la scheda tecnica e data di uscita: Peso: Dimensioni: Sistema operativo: Android 11 Diagonale?: 6.71 pollice Risoluzione display: 2400×1080 RAM: 6Gb ROM: 128GB Fotocamera: 64Mp Sony IMX686 + 8 MP + 5 MP Fotocamera frontale: 48 MP + 10 MP CPU? (processore): Qualcomm Snapdragon 855 Plus Batteria: 4500mAh Ovviamente questa scheda tecnica va presa con le pinze in quanto si tratta solo di leak. Samsung Galaxy A82 data uscita: Il Samsung Galaxy A82 uscirà in Italia a Giugno 2021 Adesso che abbiamo visto Samsung Galaxy A82 ... Leggi su helpmetech (Di domenica 14 marzo 2021) Il nuovo medio gamma diA82 presto in arrivo, scopriamo ladi: Peso: Dimensioni: Sistema operativo: Android 11 Diagonale?: 6.71 pollice Risoluzione display: 2400×1080 RAM: 6Gb ROM: 128GB Fotocamera: 64Mp Sony IMX686 + 8 MP + 5 MP Fotocamera frontale: 48 MP + 10 MP CPU? (processore): Qualcomm Snapdragon 855 Plus Batteria: 4500mAh Ovviamente questava presa con le pinze in quanto si tratta solo di leak.A82: IlA82 uscirà in Italia a Giugno 2021 Adesso che abbiamo vistoA82 ...

