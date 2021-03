PSG, clamoroso: Di Maria abbandona la partita per un grave problema personale (Di lunedì 15 marzo 2021) Incredibile quanto accaduto durante PSG-Nantes con Di Maria che lascia il campo in lacrime, dopo la comunicazione di un problema familiare. I dettagli. Situazione alquanto surreale e toccante quella che si è verificata durante PSG-Nantes, la quale ha visto protagonista l’argentino Angel Di Maria. Al 65? del match, infatti, Leonardo è sceso in campo e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 marzo 2021) Incredibile quanto accaduto durante PSG-Nantes con Diche lascia il campo in lacrime, dopo la comunicazione di unfamiliare. I dettagli. Situazione alquanto surreale e toccante quella che si è verificata durante PSG-Nantes, la quale ha visto protagonista l’argentino Angel Di. Al 65? del match, infatti, Leonardo è sceso in campo e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ligue 1, clamoroso PSG: vince il Monaco e la vetta si allontana Calcio News 24 PSG-Nantes 1-2, Draxler non basta: Pochettino a -3 dalla vetta Clamoroso al Parco dei Principi: il PSG cade al cospetto del Nantes e scivola a -3 dalla capolista Lille. Alla squadra di Pochettino non basta il gol di Draxler, che aveva portato in vantaggio i parig ...

Ligue 1, il PSG perde e fallisce l’aggancio alla vetta La gara tra Paris Saint-Germain e Nantes ha chiuso la domenica del 29esimo turno della Ligue 1. A vincere è stata la squadra ospite con il risultato di 2 a 1. Dopo il mezzo passo falso del Lille, semb ...

