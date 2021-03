Pioli: “Non è stato un buon Milan a livello tecnico. Il rigore su Theo? Più sì che no” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro il Napoli a San Siro. Queste le parole del tecnico rossonero: “Abbiamo perso un’occasione importante, poteva essere una settimana eccezionale dopo Verona e Manchester ma evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa. Stasera non ci siamo ripetuti, abbiamo fatto una buona gara ma non è sufficiente per battere un avversario forte. Scudetto? Ci guardiamo sia dietro che davanti, ora l’Inter ha preso molto slancio perché ne ha vinte tante ed è andata fortissimo dopo l’eliminazione dall’Europa. Ma anche dietro sappiamo che le concorrenti per la zona Champions stanno correndo tutte e bisogna ritrovare il passo giusto altrimenti il discorso si fa serio. Le partite da giocare sono tante, pensiamo a mettere in campo prestazioni migliori e a ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Ildel, Stefano, ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro il Napoli a San Siro. Queste le parole delrossonero: “Abbiamo perso un’occasione importante, poteva essere una settimana eccezionale dopo Verona e Manchester ma evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa. Stasera non ci siamo ripetuti, abbiamo fatto unaa gara ma non è sufficiente per battere un avversario forte. Scudetto? Ci guardiamo sia dietro che davanti, ora l’Inter ha preso molto slancio perché ne ha vinte tante ed è andata fortissimo dopo l’eliminazione dall’Europa. Ma anche dietro sappiamo che le concorrenti per la zona Champions stanno correndo tutte e bisogna ritrovare il passo giusto altrimenti il discorso si fa serio. Le partite da giocare sono tante, pensiamo a mettere in campo prestazioni migliori e a ...

