Piccinini sul rinvio di Juve Napoli: «La Lega dovrebbe considerare questo elemento» (Di lunedì 15 marzo 2021) Sandro Piccinini, noto telecronista e commentatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sul rinvio di Juve Napoli Ospite negli studi di Sky Sport Club, Sandro Piccinini ha commentato così il rinvio di Juve-Napoli al 7 aprile. Le sue parole. «Al di là del regolamento, che ha consentito alla Lega di andare incontro alle richieste del Napoli, è comprensibile il disappunto della Roma. La decisione non riguarda solamente Juve e Napoli, ma l’intero contesto di squadre che giocano per la Champions League. La Lega dovrebbe considerare questo elemento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Sandro, noto telecronista e commentatore, ha rilasciato queste dichiarazioni suldiOspite negli studi di Sky Sport Club, Sandroha commentato così ildial 7 aprile. Le sue parole. «Al di là del regolamento, che ha consentito alladi andare incontro alle richieste del, è comprensibile il disappunto della Roma. La decisione non riguarda solamente, ma l’intero contesto di squadre che giocano per la Champions League. La». Leggi su Calcionews24.com

