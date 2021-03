MotoGP 2021, Valentino Rossi in bilico tra il quinto ed il decimo posto (Di domenica 14 marzo 2021) Le problematiche emerse nella due giorni di test a Losail , fanno da contraltare all'entusiasmo in sede di presentazione del team Petronas lo scorso 1 marzo. Alla luce del cambio di squadra del '... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 14 marzo 2021) Le problematiche emerse nella due giorni di test a Losail , fanno da contraltare all'entusiasmo in sede di presentazione del team Petronas lo scorso 1 marzo. Alla luce del cambio di squadra del '...

