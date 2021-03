LIVE – Pro Vercelli-Como 0-0, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di domenica 14 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Pro Vercelli-Como, match valevole per la trentesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre successi consecutivi, vogliono proseguire l’assalto alla vetta della classifica attualmente presidiata proprio dai lombardi che, dal canto loro, hanno perso una sola gara nelle ultime cinque e faranno di tutto per restare al comando. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 14 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: PRO Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Iezzi, Nielsen, Emmanuello, Gatto; Rolando, Comi, Zerbin.Allenatore: Modesto. Como ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ladi Pro, match valevole per la trentesima giornata delB di. I padroni di casa, reduci da tre successi consecutivi, vogliono proseguire l’assalto alla vetta della classifica attualmente presidiata proprio dai lombardi che, dal canto loro, hanno perso una sola gara nelle ultime cinque e faranno di tutto per restare al comando. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 14 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: PRO(3-4-3): Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Iezzi, Nielsen, Emmanuello, Gatto; Rolando, Comi, Zerbin.Allenatore: Modesto....

Advertising

macitynet : Focos Live per registrare video come professionisti su iPhone 12 Pro - MagixPromotion : Exodus - Tributo a Battisti in concerto Live Streaming Venerdi 26 Marzo, ore 21.00 Auditorium di Settimo Milanese… - eyedipu : RT @AmreliaRuhez: Aaj Ki Tech News Live Hogayi hai.. POCO X3 Pro Under Rs 21k??,Oneplus 9R India,Google Pay New Policy India,realme 8 Jugnu… - radio_babilonia : TRIBOO L'UNIVERSITA'DELLA MUSICA-MIXED ANDREA GEMOLOTTO-FRANCESCO FARFA-LEGO EDIT-MATTEO TEDESCHI is starting now!… - Som11Sayan : RT @AmreliaRuhez: Aaj Ki Tech News Live Hogayi hai.. POCO X3 Pro Under Rs 21k??,Oneplus 9R India,Google Pay New Policy India,realme 8 Jugnu… -