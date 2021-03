LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Ferrari in difficoltà sul ritmo gara, Perez in vetta con Red Bull (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Ultimo giro in 1’37?2 per Raikkonen, 1’38?0 per Leclerc (senza traffico). Ormai il trend è chiaro, anche se resta da capire chiaramente il confronto con tutti gli altri team non motorizzati Ferrari. 11.03 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Sergio Perez Red Bull Racing1:30.309 342 Charles LECLERC Ferrari+0.177 52 3 Lando NORRIS McLaren+0.352 35 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.519 53 5 Esteban OCON Alpine+1.001 44 6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.744 50 7 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.097 61 8 George RUSSELL Williams+2.422 55 9 Lance STROLL Aston Martin+5.791 65 10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+6.331 11.00 I tempi di Raikkonen cominciano ad alzarsi notevolmente, ma il finlandese si conferma 6 decimi più veloce di Leclerc a parità di mescola con ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05 Ultimo giro in 1’37?2 per Raikkonen, 1’38?0 per Leclerc (senza traffico). Ormai il trend è chiaro, anche se resta da capire chiaramente il confronto con tutti gli altri team non motorizzati. 11.03 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 SergioRedRacing1:30.309 342 Charles LECLERC+0.177 52 3 Lando NORRIS McLaren+0.352 35 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.519 53 5 Esteban OCON Alpine+1.001 44 6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.744 50 7 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.097 61 8 George RUSSELL Williams+2.422 55 9 Lance STROLL Aston Martin+5.791 65 10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+6.331 11.00 I tempi di Raikkonen cominciano ad alzarsi notevolmente, ma il finlandese si conferma 6 decimi più veloce di Leclerc a parità di mescola con ...

