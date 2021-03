Letta spara sul quartier generale, ma in modo mite e razionale (Di domenica 14 marzo 2021) In un’oretta di discorso nella grande sala del Nazareno – la stessa del grande voto contro il suo governo nel 2014 – connesso alla Rete come tutte le centinaia di votanti dell’Assemblea nazionale del Pd chiamata a chiudere la mesta pagina zingarettiana e aprirne una completamente nuova, Enrico Letta ha già cambiato la scena italiana. Il nuovo segretario (plebiscitato con 860 sì, 2 no e 4 astenuti) ha ridato un senso alla storia di un Pd ridotto a «partito del potere, ma così moriamo», prigioniero di un modello «che non funziona», basato sulle correnti e sostanzialmente privo di strumenti per capire la realtà (di qui le idee di una «Università democratica» e di «Agorà democratiche» aperte agli esterni). Con tranquillità Letta vuole radicalmente cambiare pagina, e vincere “pulito”, nelle urne e non con i giochetti trasformistici annegati nella palude del ... Leggi su linkiesta (Di domenica 14 marzo 2021) In un’oretta di discorso nella grande sala del Nazareno – la stessa del grande voto contro il suo governo nel 2014 – connesso alla Rete come tutte le centinaia di votanti dell’Assemblea nazionale del Pd chiamata a chiudere la mesta pagina zingarettiana e aprirne una completamente nuova, Enricoha già cambiato la scena italiana. Il nuovo segretario (plebiscitato con 860 sì, 2 no e 4 astenuti) ha ridato un senso alla storia di un Pd ridotto a «partito del potere, ma così moriamo», prigioniero di un modello «che non funziona», basato sulle correnti e sostanzialmente privo di strumenti per capire la realtà (di qui le idee di una «Università democratica» e di «Agorà democratiche» aperte agli esterni). Con tranquillitàvuole radicalmente cambiare pagina, e vincere “pulito”, nelle urne e non con i giochetti trasformistici annegati nella palude del ...

