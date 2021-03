Covid: Gelmini, ‘sono misure rigorose ma servono, AstraZeneca lo farei’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Purtroppo l’Rt ha superato l’1 in tutto il Paese, venerdì abbiamo contato 27 mila nuovi contagi e quasi 400 morti. Senza misure così rigorose, fra due settimane ci saremmo ritrovati con 40 mila casi al giorno e il doppio delle vittime. Il governo non ha potuto fare altro che prendere atto, con rapidità, del drammatico impatto delle varanti”. Ad affermarlo in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è Mariastella Gelmini, ministra azzurra degli Affari regionali e delle Autonomie. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Purtroppo l’Rt ha superato l’1 in tutto il Paese, venerdì abbiamo contato 27 mila nuovi contagi e quasi 400 morti. Senzacosì, fra due settimane ci saremmo ritrovati con 40 mila casi al giorno e il doppio delle vittime. Il governo non ha potuto fare altro che prendere atto, con rapidità, del drammatico impatto delle varanti”. Ad affermarlo in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è Mariastella, ministra azzurra degli Affari regionali e delle Autonomie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

