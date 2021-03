Coppa del Mondo | Sofia Goggia sarà al via delle finali di Lenzerheide

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 marzo 2021) Soltanto chi crede nei sogni può trasformarli in realtà. Ne è convinta, che a distanza di 43 giorni dall’infortunio al piatto tibiale del ginocchio destro farà il proprio ritorno indel. Nonostante le stime iniziali indicassero un percorso di recupero più lungo, la 28enne bergamasca ha bruciato le tappe facendosi trovare pronta per ledi. A convincere sono stati i test sulla neve svolti nei giorni scorsi a Livigno che hanno dato il via libera definitivo in vista dell’ultima discesa libera in programma mercoledì 17 marzo. La determinazione e la voglia di ritornare a gareggiare sono stati due elementi fondamentali per raggiungere un risultato per certi versi insperato, come spiegato dalla fuoriclasse tricolore in un lungo post sui ...