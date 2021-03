Colpo Napoli con Politano. Il Milan resta a -9 dall’Inter e protesta per un contatto Bakayoko-Theo (Di domenica 14 marzo 2021) Il Napoli sbanca San Siro battendo il Milan per 1-0 grazie ad un gol di Politano al 50?. Gattuso vince nella sua prima da avversario a San Siro contro il suo Milan. Primo tempo abbastanza scarno, ma meglio il Napoli del Milan. Le uniche occasioni degne di nota sono di marca napoletana, create entrambe dal centrocampista polacco Zielinski. All’intervallo si va sullo 0-0. Nella ripresa accade di tutto. Si rompono subito gli equilibri del match. Al 50?, Zielinski libera Politano per il tiro dal limite. La traiettoria è un po’ sporca, di destro, ma in qualche modo il pallone trova la via del gol e si infila nell’angolino basso di sinistra. Nulla da fare per Donnarumma, Napoli meritatamente in vantaggio. Il Milan è alle corde e al 58? viene ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Ilsbanca San Siro battendo ilper 1-0 grazie ad un gol dial 50?. Gattuso vince nella sua prima da avversario a San Siro contro il suo. Primo tempo abbastanza scarno, ma meglio ildel. Le uniche occasioni degne di nota sono di marca napoletana, create entrambe dal centrocampista polacco Zielinski. All’intervallo si va sullo 0-0. Nella ripresa accade di tutto. Si rompono subito gli equilibri del match. Al 50?, Zielinski liberaper il tiro dal limite. La traiettoria è un po’ sporca, di destro, ma in qualche modo il pallone trova la via del gol e si infila nell’angolino basso di sinistra. Nulla da fare per Donnarumma,meritatamente in vantaggio. Ilè alle corde e al 58? viene ...

