Amanda Lear lancia una bomba su Sanremo "Dovevo duettare con i Maneskin ma poi …" (Di domenica 14 marzo 2021) Amanda Lear in questi giorni è stata protagonista del gossip, dopo aver rilasciato un'intervista che ha fatto tanto parlare. Sembra che la cantante sia andata dritta con le parole, senza freni e soprattutto senza peli sulla lingua. Ha parlato del Festival di Sanremo, ma anche del Covid-19, della vaccinazione raccontando la sua esperienza. Ma perché le sue parole hanno così tanto colto di sorpresa? Cosa ha dichiarato la donna, di così tanto sconvolgente? Amanda Lear dopo un anno di isolamento in Francia torna in Italia Amanda Lear è tornata da poco in Italia, dopo circa un anno di assenza. Sembra che per lei tornare nel nostro paese sia stato tanto importante, anche se la stessa poi riferisce che vedere Roma deserta è stato per lei un colpo al cuore. La cantante ...

